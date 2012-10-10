Водія легковика вирізали з машини

9 вересня о 19:35 на пункт зв’язку державної пожежно-рятувальної частини №32 смт Чернівці від чергового міліції надійшло повідомлення про те, що в селі Гонтівка на трасі Могилів-Подільський – Чернівці сталася ДТП.П

Про це повідомляє прес-служба ТУ МНС у Вінницькій області.

По прибуттю на місце пригоди рятувальники на узбіччі дороги виявили перекинутий автомобіль «МАН». Під вантажівкою частково знаходився легковик ВАЗ-21010, керманич якого був зажатий в салоні деформованої автівки та потребував допомоги. Бійці служби «101» за допомогою спецзасобів звільнили 27-річного водія та передали працівникам швидкої допомоги. У постраждалого зафіксовано численні переломи та травми. У важкому стані чоловіка було госпіталізовано до найближчої районної лікарні. Водій вантажівки не постраждав.

Як з‘ясувалося, за кермом МАНу сидів 43-річний житель с.Ізмаїл Одеської області. Водій ствреджує що автомобіль перекинувся через технічну несправність і впав на "десятку".

За кермом "ВАЗ 21-010" був 27-річний непрацюючий житель с .Джурин Шаргородського раойну. Внаслідок ДТП він отримав відкритий перелом лівої гомілки та перелом передпліччя.