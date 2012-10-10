40 вінничан стали призерами європейських і світових змагань

Протягом 2012 року 40 спортсменів Вінниці стали переможцями і призерами європейських і світових змагань.

Це представники кульової стрільби, ушу (саньшоу), хокею на траві, веслування, боксу, акробатики, шахів, шашок тощо.

Призерів осінніх міжнародних змагань, які у цей не перебували на змаганнях чи навчально-тренувальних зборах, нагородили у спорткомітеті Вінницької міської ради. Вони отримали грошові премії, цінні подарунки і подяки з рук голови міськспорткомітету Сергія Краєвського.

Зокрема, нагороди вручили віце-чемпіону Європи з шахів серед юнаків до 10 років Віктору Матвіїшину, призерам міжнародних змагань зі стрільби Людмилі Василюк і Назару Мельнику, а також срібному призеру континентальних змагань з веслувального слалому Вікторії Добротворській.