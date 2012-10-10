Росіянин насмерть задавив пенсіонерку

Йшла назустріч вантажівці

9 жовтня о 19.45 біля села Озеро Немирівського району водій вантажного автомобіля "VOLVO FH 4Х, 28-річний житель м.Вязьма Смоленської області (Росія) скоїв наїзд на 75-річну жительку села Мухівці Немирівського району. Жінка йшла наустріч вантажівці. Про це повідомляє ДАІ Вінницької області. Внаслідок ДТП пенсіонерка на місці пригоди загинула. По факту порушена кримінальна справа, Вантажівка перебуває на штрафмайданчику у м.Немирів.

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