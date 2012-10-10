Головного вінницького митника тимчасово послали керувати в Одесу

Тимчасовим виконувачем обов'язків начальника Південної митниці (Одеса) призначений голова Вінницької митниці Геннадій Федик.

За словами чиновника, він планує через місяць повернутися у Вінницю, - повідомляє газета «Сегодня».

Нагадаємо, що керівник Південної митниці Олександр Вдовиченко був звільнений після виявлення понад 870 тис. дол.

Як повідомили спочатку в Генеральній прокуратурі, гроші, знайдені в кабінеті начальника. У прокуратурі обласній пізніше уточнили, що долари були виявлені в окремих приміщеннях Південної митниці, а безпосередньо в кабінеті шефа - «всього» 22 тис.

Видання наводить слова анонімного джерела в Генпрокуратурі - про те, що 848 тис. дол. перебували в службовому автомобілі чиновника.