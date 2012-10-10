На першість в окрузі №13 – три претенденти

Напередодні дня голосування на окрузі № 13 у Вінницькій області за лідерство борються кандидат від КПУ Юрій Гайдаєв та Микола Катеринчук, представник об’єднаної опозиції.

Як передає RegioNews, результати дослідження Інституту впровадження соціальних проектів «СоцІнтел» показали, що до боротьби за першість на даному окрузі приєднався також самовисуванець Петро Юрчишин.

Цікаве спостереженням дослідників - Партія регіонів на окрузі не змогла виставити сильного місцевого кандидата, в результаті чого підтримкою не заручилась, не дивлячись на те, що загалом в Центральній Україні «регіонали» на 3-му місці за показником прихильності (відповідно до даних Центра Разумкова).

Успіх деяких кандидатів цілком зрозумілий, кажуть фахівці СоцІнтел. Наприклад, коли Катеринчук розпочав свою рекламну кампанію, він сприймався виборцями як єдиний кандидат. Не маючи конкуренції на початковому етапі кампанії, Катеринчук заручився підтримкою, проте вона була лише потенційною, безальтернативною. Кандидат запам’ятався агресивною візуально-рекламною кампаніє та активною агітацією.

Натомість його суперники, Петро Юрчишин та Юрій Гайдаєв, більше асоціюються з наданням матеріальної допомоги, зокрема, Юрчишин проводив роздачу продуктових наборів. Гайдаєв же втілює цікаву соціальну кампанію (медичні послуги, реалізація проектів очистки питної води тощо), яка привертає увагу значної кількості прихильників. Таким чином, Гайдаєв опинився серед числа лідерів завдяки тому, що обрав прості, але максимально працюючі теми.

Наразі відсоткове співвідношення підтримки кандидатів виглядає наступним чином:

Юрій Гайдаєв - 31%,

Микола Катеренчук - 28%,

Петро Юрчишин - 25%.

За великим рахунком, різниця між кардитами практично не перевищує розміру статистичної похибки.Названі результати, як зазначили дослідники, скоріше відображають активність прихильників і не мають соціологічної об'єктивності.

ТОВ "СоцІнтел" - дослідницька компанія, заснована 2010, яка спеціалізується на проведенні якісних соціологічних досліджень, інформаційно-аналітичній роботі, та організації адаптації результатів аналітики у практичні інструменти реалізації соціальних проектів. Колектив ТОВ "СоцІнтел" продовжує традиції свого попередника - колективу «Інституту системного аналізу та впровадження соціальних проектів «Соцінтел», що ефективно працював по регіональній проблематиці близько 10-ти років - з 1998 по 2007 рік. Керівник дослідницьких програм компанії - Руслан Павленко.