10-річний Назарко врятував чотирирічного малюка від смерті

10-річний хлопчик урятував життя чотирирічному малюкові. Він витяг з води дитину, що каталася на велосипеді, звалилась у ставок та мало не втопилася, - повідомляє ТСН.

Пригода трапилась у селищі Гнівань на Вінниччині. Дитина каталася на березі ставка і з невеликого обриву полетіла у воду.

Як урятував чотирирічного малюка Назар Фіяло тепер усім змушений розповідати в подробицях.

«Він їхав … і, видно, колесо в яму попало, і він перекотився", - розповідає маленький герой.

Перекинутий велосипед упав близько до берега, а малюка відкинуло далі в річку. Дитина почала йти на дно.

"В мене відкрився ротик і я пив. Я хотів виплисти, але в мене не виходило", - розповідає 4-річний малюк.

10-річний Назар побачив малого, що борсається в річці, і в чому був - кинувся у воду.

"Він був повністю в воді. Тут була велика глибина – мені десь було по груди. Бовтався він на спині. То я його витягнув", - розповів Назар.

На берег уже підбіг чоловік, що почув дитячі крики про допомогу. Урятованого хлопчика він і відніс батькам. А сам рятівник - брудний і мокрий - пішов додому.

Ольга Соболь, мама рятівника, розповідає: "Я прийшла з роботи, а він на лавці валяється мокрий. Я злякалась: що таке, що сталося, може втопився, чи що. Він каже: хлопчика спас маленького".

Сам рятівник – тепер сільська гордість і знаменитість. У школі, де вчиться, кажуть, що їхній малий герой - спокійний і мовчазний учень. Після його вчинку для інших навіть провели виховну годину на тему: менше слів, а більше діла.

Про малого рятівника вже дізналися й місцеві МНСники. Обіцяють його вчинок не залишити просто так - обов'язково відзначити хоча б умовною нагородою.

Хлопчик каже, що після пригоди не застудився і навіть не пчихнув. Відчув, що вона холодна, тільки коли забрів у воду другий раз – шукати своїх капців. Вони так і залишились на замуленому дні.

Батьки врятованого кажуть: відтепер у їхньої дитини два дні народження і ще один брат. Андрій Гігей, тато врятованого хлопчика, радіє: "Не підберу навіть слова подяки, це наша друга родина, як брат для нього виходить".