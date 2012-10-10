В обласному Держкомземі накопали порушень на 2,2 млн. гривень

Фінансові порушення на суму 2,2 млн. грн. виявили вінницькі інспектори під час ревізії Головного управління Держкомзему у Вінницькій області. Контрольний захід охопив період з квітня 2010 по червень 2012 рр.

Про це повідомила прес-служба Держфінінспекції у Вінницькій області.

Зокрема, установа за відсутності бюджетних призначень по спеціальному фонду на 2012 рік, всупереч вимог Бюджетного кодексу України, не перерахувала до Державного бюджету залишків коштів спецфонду на суму 2,2 млн. грн.

На вимогу інспекторів зазначене порушення усунено шляхом перерахування Головним управлінням Держкомзему у Вінницькій області зазначеної суми коштів в дохід Державного бюджету.

