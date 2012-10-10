«ОКС» три роки не втрачає очок у національному чемпіонаті

Після другого туру чемпіонату України з хокею на траві серед чоловічих команд лідерство зі 100-відсотковим результатом зберігає вінницька «Олімпія-Колос-Секвоя», яка є основою національної збірної України. У 8 матчах підопічні Павла Мазура набрали 32 очки. 29 очок у іншої вінницької команди «ШВСМ-Олімпія-Динамо», 26 – у збірної Черкаської області.

Нагадаємо, у чемпіонаті бере участь 8 колективів.

За словами Павла Мазура, «ОКС» вже три роки не втрачає очок у національному чемпіонаті. Але у другому турі ЧУ ледь не сталася сенсація. «ШВСМ-Олімпія-Динамо», основу якої складають члени молодіжної збірної України, мало не звела унічию поєдинок з лідером чемпіонату, поступившись з пристойним рахунком 3:4 (в інших матчах «колосівці» просто трощать конкурентів), при цьому влаштувавши справжній штурм воріт чемпіонів України на фініші поєдинку.

– Це вінницьке дербі порадувало глядачів. Воно виявилось гострим і безкомпромісним. Побільше б таких поєдинків, – сказав віце-президент Федерації хокею на траві України Федір Новік. – Наші гравці мали б краще реалізовувати створені голеві моменти і більш серйозно ставитись до виконання тренерських настанов. Водночас добре показали себе в дербі молоді «динамівці», – прокоментував Павло Мазур.

Третій тур чемпіонату України з хокею на траві (заключний в осінній частині) відбудеться у Вінниці 18–21 жовтня.