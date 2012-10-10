У кандидата в депутати Галушка відібрали ще одну заправку

Кількість заправок з брендом «Wells» у Вінниці ще зменшилась.

Як повідомляють «Вінницькі реалії», до чотирьох АЗС, переданих за рішенням суду на «відповідальне зберігання» певній луцькій фірмі іще 30 липня, додалась п’ята.

Торги за об’єктом, що перебуває у заставі, відбулись 3 жовтня за вже відпрацьованим ссценарієм, без допуску власника заправки.

Депутат обласної ради і генеральний директор вінницької компанії «ТАУ-Поділля» (ТМ «Wells») Леонід Галушко вважає, що його бізнес цілеспрямовано атакують. Причому, якщо раніше він мовчав про «покровителя» атак, то наразі переконує, що до них причетні структурі, близькі до одного із міністрів.

Як повідомляв УНІАН-Вінниччина, 30 липня цього року на 4 заправках Wells, а саме, на вулиці Лебединського біля зупинки Зої Ткаченко, на вулиці Київській між зупинками Гонти та Грибоєдова, на вулиці 600 річчя, поблизу тролейбусної зупинки, демонтували обладнання. Зокрема, зняли бензоколонки і стенд з цінами на пальне, їх завантажили в автомобіль з військовими номерами. З приміщення каси заправки винесли все обладнання. Потім виміряли кількість бензину в цистернах і перекачали їх в автоцистерни.

Суть історії така. Власник мережі «Джерело» Леонід Галушко взяв кредит в «Укрсоцбанку» на суму 12 мільйонів гривень. Кредит перекупила луцька фірма «Контініум». Вартість 4 АЗС, за оцінкою власника -15 мільйонів гривень. Але найцікавіше - заправки орендувало товариство «Поділля».

За те, що власник не сплачував кредит Київський суд виносить рішення накласти арешт на майно. Суд міста Рівне виносить інше рішення, на підставі якого АЗС відібрали.

Нині Леонід Галушко - кандидат у народні депутати України по округу№15, само висуванець. В цьому ж окрузі балотується до ВР і чинний голова Вінницької ОДА Микола Джига.