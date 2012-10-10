У "Римовані міста" увійшла вся Україна

Книгарня «Є» та видавництво «Смолоскип» запрошують на презентацію поетичної відеоантології «Римовані міста», яка відбудеться 13 жовтня о 16:00.

Відеоантологія «Римовані міста» — це збірка відеороликів, де сучасні молоді українські письменники читають свої вірші. «Римовані міста» об’єднали вже майже всі міста Україні.

Як виникла ідея відеоантології, як її розвивають і чи трапляються на шляху підводне каміння, розкажуть нам Олег Коцарев та Любов Багацька. До них долучаться і вінницькі «герої» відеоантології – Дмитро Штофель, Ігор Ходжаніязов та Валентина Гальянова та спеціальний гість – Вано Крюгер.

Адреса книгарні «Є»: м.Вінниця, вул. Соборна, 89. Вхід вільний.