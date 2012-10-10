У "Римовані міста" увійшла вся Україна
14:49, 10 жовтня 2012Вінниця
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Серед них - троє вінничан
Книгарня «Є» та видавництво «Смолоскип» запрошують на презентацію поетичної відеоантології «Римовані міста», яка відбудеться 13 жовтня о 16:00.
Відеоантологія «Римовані міста» — це збірка відеороликів, де сучасні молоді українські письменники читають свої вірші. «Римовані міста» об’єднали вже майже всі міста Україні.
Як виникла ідея відеоантології, як її розвивають і чи трапляються на шляху підводне каміння, розкажуть нам Олег Коцарев та Любов Багацька. До них долучаться і вінницькі «герої» відеоантології – Дмитро Штофель, Ігор Ходжаніязов та Валентина Гальянова та спеціальний гість – Вано Крюгер.
Адреса книгарні «Є»: м.Вінниця, вул. Соборна, 89. Вхід вільний.
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