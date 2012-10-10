Серед перехожих помер 43-річний вінничанин

10 жовітня о 8.20 43-річнйи віннчиа7на переходив дорогу по пр. Космонавтів. На дорозі йому раптово стало поагноі і він помер, повідомляє 20 хвилин.

- Зранку о 08.20 я їхав у тролейбусі, - каже вінничанин Максим. – З вікна бачив, що на зупинці Космонавтів, біля узбіччя стояв старий ЛАЗ, а біля нього на дорозі лежав чоловік десь за 40 років. Йому голову пакетом закрили, а біля нього сумки валялися. Або його збили, або в автобусі помер. Була міліція і швидка.

У міському відділі міліції розповіли, що в події немає криміналу. На місце сьогодні вранці виїздила слідчо-оперативна група і опитувала свідків. Люди розповіли, що пішоходу стало зле, коли він переходив приїжджу частину дороги.

- Причину смерті чоловіка встановить судово-медична експертиза, куди направлять тіло, - каже керівник сектору зв’язків з громадськістю Вінницького міського відділу міліції Яна Бистрицька. - За попередніми даними, чоловік раптово помер. Особу його встановили. Це 43-річнний вінничанин, який мешкає в тому ж мікрорайоні, де це сталося.

Це вже друга раптова смерть у місті на вулиці за тиждень. Минулої середи, 3 жовтня, помер під будинком на вулиці 30-річчя Перемоги 45-річний вінничанин, який мав серцево-судинні захворювання.



