У Вінниці шукають дівчат-барабанщиць

Ансамбль барабанщиць Вінницького міського Палацу дітей та юнацтва оголошує кастинг дівчат віком від 8 років.

Навчальна програма: техніка гри на маршових барабанах;- техніка гри на ударній установці; хореографія (дефіле під власний акомпанемент); підготовка до участі у масштабних концертних заходах та поїздках.

В квітні 2012 року ансамбль барабанщиць разом з ансамблем бального танцю "Грація" відвідав мальовниче місто Krynica-Zdrój, Польша. В якому проходив міжнародний фестиваль дитячої творчості “Festiwal Majówkowy". Дівчата на високому рівні представляли себе, та наше рідне місто.Кастинг проходитиме 13 жовтня о 13 годині в аудиторії № 302, Вінницького міського Палацу дітей та юнацтва за адресою: м.Вінниця, Хмельницьке шосе, 22.