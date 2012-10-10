В Інституті кормів не намагаються повернути собі зароблені кошти

Прокуратурою Вінницької області проведено перевірку додержання бюджетного законодавства в Інституті кормів та сільського господарства Поділля НААН України.

Установлено, що упродовж квітня-травня 2011 року установою продано насіння ярої пшениці та сої на більш як 183 тисячі гривень. Не дивлячись на те, що покупці за отриману продукцію так і не розрахувались, заходів щодо стягнення боргу в судовому порядку Інститутом не вжито. Аналогічно, без будь-якого реагування, залишено і факти несплати коштів за продукцію ще чотирма підприємствами на суму понад 35 тисяч гривень.

На усунення виявлених порушень, прокуратурою області внесено подання, повідомляє прес-служба прокуратури Вінницької області.