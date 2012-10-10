Фатальна затяжка пенсіонера

9 жовтня о 15:53 на пункт зв’язку самостійної державної пожежно-рятувальної частини №20 смт Крижопіль надійшло повідомлення про пожежу у районному центрі по вулиці Миру.

Про це повідомила прес-служба ТУ МНС у Вінницькій області.

Пожежа була ліквідована силами місцевого населення до прибуття чергового караулу. На місці надзвичайної події було виявлено тіло 63-річного чоловіка.

За висновками фахівців, причиною виникнення пожежі стало паління у ліжку.