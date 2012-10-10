Фатальна затяжка пенсіонера
16:39, 10 жовтня 2012Вінниця
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Загинув через паління у ліжку
9 жовтня о 15:53 на пункт зв’язку самостійної державної пожежно-рятувальної частини №20 смт Крижопіль надійшло повідомлення про пожежу у районному центрі по вулиці Миру.
Про це повідомила прес-служба ТУ МНС у Вінницькій області.
Пожежа була ліквідована силами місцевого населення до прибуття чергового караулу. На місці надзвичайної події було виявлено тіло 63-річного чоловіка.
За висновками фахівців, причиною виникнення пожежі стало паління у ліжку.
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