Вінничанам розкажуть як поводитися з новими податками

У Вінниці 16 жовтня, в рамках спільних заходів ДПС України з Асоціацією платників податків України (АППУ), відбудеться кущовий семінар з питань практичного застосування норм Податкового кодексу України. В урочистому відкритті братимуть участь керівники обласної держадміністрації, обласної ради, обласної податкової служби та Асоціації платників податків України.

Про це повідомляє відділ взаємодії із ЗМІ та громадськістю ДПС у Вінницькій області

Під час семінару, який складатиметься з лекційної та практично-дискусійної частин, лектори детально зупиняться на останніх змінах до податкового законодавства, проаналізують проблемні питання щодо сплати податку на додану вартість, податку на прибуток, податку на доходи фізичних осіб, розглянуть особливості справляння плати за землю тощо.

Окрім цього, всі учасники семінару зможуть отримати індивідуальні консультації та попрацювати у секціях за окремими напрямами та видами податків. Детальніше з питань участі у семінарі можна ознайомитися на сайті Асоціації платників податків www.appu.org.ua

На засіданні «круглого столу», присвячене Всеукраїнському громадському обговоренню «Практика та проблеми застосування податкового законодавства», представники бізнесу області, органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, громадських організацій, експерти та засоби масової інформації спробують підняти на загальнодержавний рівень існуючі проблеми застосування податкового законодавства.