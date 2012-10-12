Виробників попросили продавати на ярмарку більше цукру та яєць

09:15, 12 жовтня 2012
Вінниця
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Цієї суботи у Вінниці

Цієї суботи, 13 жовтня, 300 суб’єктів підприємницької діяльності різних форм власності з чотирьох районів Вінниччини, Ладижина, Хмільника і Вінниці привезуть продукцію та продовольчі товари на сільськогосподарський ярмарок по проспекті Юності.

Всього буде вивезено продукції на суму більше 2 мільйонів гривень. Цього разу сільгоспвиробникам обласна державна адміністрація запропонувала більше привезти цукру і яєць. Вінничани зможуть купити капусту, буряк і моркву за цінами, нижчими, ніж на ринках міста.

Сільськогосподарський ярмарок розпочне роботу о 8-й годині ранку і працюватиме до 15-ї год

За словами начальника обласного управління економіки Андрія Гижка, під час перших двох ярмарків сільгоспвиробники реалізували продукції на 4,5 млн грн.

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