Санстанцію у Вінниці ліквідовано

Цього тижня Міністерство охорони здоров’я провело повну ліквідацію такої структури як «санстанції», повідомляє портал ТутВсе.

Всі відділи у вінницькій санстанції, а це близько 800, будуть ліквідовані. Указ міністерства вже почав діяти. Всі повноваження мають бути передані подібній структурі, але з іншою назвою.

Зі слів підприємців, даний орган і так не мав ніякого сенсу для бізнесу, тому ніхто особливо від цього не постраждає, а от населення має отримувати якісні продукти харчування та інше. Так сталось, що останнім часом працівники санстанції почали діяти не в тому напрямку, тому можливо держава і спрямувала їх подалі від фіскального органу за прикладом податкової інспекції