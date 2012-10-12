На Вінниччині зарізали 4200 биків

Станом на 1 жовтня в усіх категоріях господарств Вінницької області поголів’я великої рогатої худоби збільшилося на 4,4% або 14,582 тис. голів порівняно зі станом на 1 вересня 2011 року до 346 тис. голів.

Про це повідомляє управління інформаційних технологій Головного управління статистики у Вінницькій області.

Згідно повідомлення, порівняно зі станом на 1 вересня поголів’я великої рогатої худоби у Вінницькій області скоротилось на 1,2% або 4,2 тис. голів.

Від загального поголів’я ВРХ питома вага корів становить 50,69% або 175,4 тис. голів, що на 0,9% менше, ніж станом на 1 жовтня 2011 року.

Нагадаємо що, у січні-серпні поголів’я ВРХ у Вінницькій області збільшилося на 3,1% до 350,2 тис. голів.