Зек убив свою 17-річну сусідку

На 15 років посадили чоловіка, який убив свою 17-річну сусідку. Від її тіла собаки лишили тільки череп. Його знайшли, коли зійшов сніг. Доти чоловік убитої думав, що жінка його покинула самого з малою дитиною на руках, повідомляє 20 хвилин.

Дочці пари, яка жила у цивільному шлюбі, ще не було року, коли все це сталося. Батько з матір’ю дівчинки посварилися і юна дружина пішла з дому. Свідком суперечки був сусід, з яким пара товаришувала. Він пішов услід за 17-річною, привів її у закинуту хату свого вітчима і став домагатися.

На досудовому слідстві сусід зізнався, що ґвалтував Галину, а вона пручалася. Розлютився, що та пригрозила міліцією, і забив руками та ногами. Скривавлене тіло бездиханної жінки він завіз на велосипеді за село і кинув на пустирі.

Це було напередодні нового 2009 року в Літинському районі. А знайшли те, що за лишилися від убитої жінки, коли зійшов сніг, у березні. Діти гралися на території занедбаного тваринницького комплексу і наткнулися на людський череп.

- Нам тоді надійшла інформація від місцевих жителів про те, що виявили череп людини, об’їдений дикими тваринами, - згадує події, які щойно розглядалися у суді, начальник Літинського райвідділу міліції Олександр Король. – Череп був невеликий. Ми провели ряд експертах і зрозуміли, що він належить молодій жінці. Подальшими заходами встановили, що в цьому ж селі пропала 17-річна жінка, яка не раз раніше залишала чоловіка.

Через те, що Галя не вперше йшла з дому, про її зникнення батько їхньої спільної дитини не заявив. Думав, що цивільна дружина його покинула. Ті кілька місяців Іван продовжував спілкуватися з сусідом. Він й гадки не мав, хто винуватий в тому, що йому тепер доводиться одному ростити маленьку дочку.

- Практично по гарячих слідах, протягом доби після того, як знайшли череп, ми вже вийшли на вбивцю, - каже Олександр Король. – Відпрацьовували інформацію про зниклих і встановили, що пропала ця жінка. Відновили хронометраж подій з того вечора, коли вона зникла, і так вийшли на ймовірного убивцю.

Знайшли речі Галі, які убивця викинув, і її мобільний телефон, який той подарував своєму брату-школяру. Все це пред’явили підозрюваному, а він відхрещувався. Вже не сподівався, що його злочин тримісячної давнини колись розкриють. Але під тиском доказів 27-річний чоловік зізнався, а на суді потім знов говорив, що він тут ні до чого. Мовляв, на досудовому слідстві оговорив себе під фізичним і психологічним тиском правоохоронців.

І хоча вини підсудний не визнав, подавав апеляцію, у судах першої та другої інстанції прокуратура спростувала відмовки убивці висновками експертиз і показами свідків. За смерть 17-річної сусідки на десять років старший від неї чоловік отримав 15 років тюрми з відшкодуванням моральної компенсації потерпілим.

- Цей чоловік був раніше судимий за нанесення тяжких тілесних ушкоджень, що призвели до смерті людини. Звільнився з місць позбавлення волі умовно-достроково, але побувши на волі лише три місяці, знову вчинив злочин, - каже Олександр Король. – Їх є два брати такі, що один звільнився, а другий пішов. По черзі відбувають строки. А чоловік убитої жінки роботяга. Тримає господарство. Дитина у нього доглянута.

Івана тільки зараз визнали батьком-одинаком. Він каже, що вирок про 15 років тюрми – мале покарання за смерть матері його дочки.