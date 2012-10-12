14-річного підлітка вбила бетонна стіна

11 жовтня о 20:30 на пункт зв’язку самостійної державної пожежно-рятувальної частини №8 міста Жмеринка від чергової швидкої допомоги надійшло повідомлення про те, що о 19:30 на території новобудови по вулиці Птахіна райцентру, на підлітка впала бетонна стіна.

Про це повідомила прес-служба ТУ МНС у Вінницькій області.

Від отриманих травм 14-річний юнак загинув на місці. За попередніми даними, трагедія сталася через пустощі дітей на будмайданчику. Обставини з’ясовують правоохоронці.

МНС застерігає: новобудови – не ігрові майданчики. То ж звертаємо увагу усіх дорослих та відповідних служб і організацій, аби не ставалось подібних випадків, не допускати перебування дітей в не призначених для ігор місцях.