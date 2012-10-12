"Краплею по шкірі" Юлії Свєтлової

На вечір поезії "Краплею на шкірі ..." знову запрошує вінницька поетеса Юлія Свєтлова. Обов'язково буде тепло і затишно. Буде і світлий смуток, і нестримна радість, повідомляє lorna-l.livejournal.com.

Будуть нові поетичні рядки, але Юлія обов'язково прочитає і старі улюблені вірші на прохання шанувальників. Поетесі також можна буде поставити будь-які питання про життя і творчість і, звичайно, отримати щирі відповіді.

Танцівниця, хореограф, актриса, поет, танцювально-руховий терапевт, викладач - це все вона. Її тексти вражають глибиною, а голос зачаровує, звучить то сталлю і оловом, то воском і шовковими мереживами. Вона дивовижним чином поєднує в собі мудрість, хлоп'яцтво і неймовірну жіночність.

Щоб почути і перейнятися приходите в кафе-бар "Шериф": м.Вінниця, Козицького, 62А 13-го жовтня на 20.00. Благодійний внесок - 20 гривень.