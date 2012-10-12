Грибник нарвався на міни

1 жовтня о 14:00 на пункт зв’язку державної пожежно-рятувальної частини №15 міста Бар надійшла інформація, що мешканець села Мальчівці збираючи гриби у лісі, виявив предмети, схожі на боєприпаси.

Про це повідомила прес-служба ТУ МНС у Вінницькій області.

На місці події фахівці МНС ідентифікували предмети, як осколочні мінометні міни калібру 82 міліметри часів Другої світової війни в кількості 5 штук.

Місце виявлення вибухонебезпечних предметів огороджено та знаходиться під охороною міліції.

Знешкодження боєприпасів заплановано на 12 жовтня.