“УДАР” теж підтримає у 17 окрузі Заболотного

Партія «УДАР» також підтримає одномандатному виборчому окрузі номер 17 опозиційно налаштованого самовисуванця Григорія Заболотного.

Про це повідомила прес-служба партії.

«Заболотного знають у Вінниці як депутата облради та проректора Вінницького національного аграрного університету.

У партії «УДАР» зазначають, що сьогодні опозиційні сили повинні зробити все, щоб в мажоритарних округах не перемогли кандидати від влади. Тому треба реально оцінити шанси і підтримати опозиційних кандидатів з найвищою підтримкою на округах - як партійних, так і опозиційно налаштованих самовисуванців, - зазначають в «УДАРі».

Як повідомляв УНІАН-Вінниччина, Об`єднана опозиція «Батьківщина» в одномандатному виборчому окрузі № 17 у Вінницькій області вирішила підтримати кандидатуру опозиційного кандидата Григорія Заболотного.

В офіційному повідомленні ОО «Батьківщина» було сказано наступне: «Григорий Заболотний є проректором Вінницького національного аграрного університету і депутатом Вінницької обласної ради, знаходиться в опозиції до влади і балотується шляхом самовисунення. Григорій Заболотний повністю підтримує погляди і програму ВО «Батьківщина».

В окрузі №17, до складу якого входять місто Ладижин, Бершадський, Гайсинський, Теплицький і Тростянецький райони, балотується 13 кандидатів, 9 з яких – самовисуванці, а четверо висунуті партіями. Серед них висуванець «УДАРу» Федір Кравець та свободівець Антон Бойдаченко.

Записати в опозицію можна також і голову партії «Собор» Анатолія Матвієнка. Але ставку все ж зроблено на безпартійного Григорія Заболотного, який декларує своє членство у команді Петра Порошенка.