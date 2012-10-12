Однорічна дівчинка ледь не спотворила личко окропом
12:20, 12 жовтня 2012Вінниця
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Батьки прогледіли
11 жовтня о 23:00 на пункт зв’язку самостійної державної пожежно-рятувальної частини №9 міста Хмільник надійшло повідомлення про те, що каретою швидкої медичної допомоги до приймального відділення місцевої лікарні було доставлено однорічну дівчинку з діагнозом «термічні опіки правої половини обличчя, плеча, стегна і тулуба частково І-ІІ ступеня, загальна площа опіку складає 15% тіла».
Про це повідомила прес-служба ТУ МНС у Вінницькій області.
Малеча отримала опіки внаслідок перевертання на себе ємності з окропом.
На даний час потерпіла знаходиться в реанімаційному відділенні місцевої лікарні у стані середньої важкості.
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