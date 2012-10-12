У Вінниці загорілась маршрутка

Сьогодні о 8 годині ранку в місті Вінниця по вулиці Немирівське шосе виникло загорання в автобусі, який здійснював рейсове перевезення по маршруту Піщанка – Вінниця. Як стало відомо, на момент пожежі пасажирів у салоні вже не було.

Про це повідомило Управління Держтехногенбезпеки у Вінницькій області.

За словами водія, він відчув запах диму після того, як увімкнув обігрів салону. Він одразу зателефонував на номер 101, а сам за допомогою вогнегасника прийнявся гасити полум’я. До приїзду пожежних підрозділів водій сам ліквідував пожежу.

За попередніми даними, причиною загорання стало коротке замкнення електропроводки у моторному відсіку.