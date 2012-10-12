Ахметов організує капремонт Ладижинської лікарні

За ініціативи енергокомпанії Ріната Ахметова компанією SKM було проведено незалежний рейтинг енергоефективності областей України. Оцінювання відбувалося за різного виду показниками, участь в ньому брали представники провідних енергоконсалтингових компанії Європи та Канади.

Вінницька область очолила рейтинг енергоефективних регіонів. Про це на прес-конференції повідомив голова Вінницької ОДА Микола Джига.

- Вінницька область, а за нею Херсонська та Закарпатська очолили рейтинг енергоефективності зі значним відривом, - повідомив голова ОДА. – Ефективність використання енергії в області більше на 22,5% середнього показника по Україні, що складає 65,6% від рівня ЄС.

Найбільше область зекономила енергії у житлово-комунальному господарстві, що складає 90,8% від показника ЄС.

Губернатор стверджує, що така економія відбулась, в першу чергу, за рахунок використання енергозберігаючих технологій у соціальній сфері – утеплення шкіл, ФАПів, адміністративних будівель, дитсадочків та ін.

- Новітня Томашпільська школа збудована з технологічно утепленими стінами, замінено котла на піролізний. Протягом одного навчального року зекономлено на опаленні 500 тис. грн. Так само відбулася модернізація Моївського цукрового заводу. Якщо зможемо зберегти тепло і забезпечувати економію енергії, покращиться фінансування галузей, - зазначив Микола Джига.

Також голова Вінницької ОДА повідомив, що на Вінниччині діє більш ніж 12 малих гідроелектростанцій. На часі будівництво цілого ряда геліоелектростанцій, зокрема у Літинському, Могилів-Подільському, Ямпільському та Мурованокуроливецькому районах, а енергокомпанія Рената Ахметова взяла на себе соціальне зобов’язання здійснити «енергозберігаючий» капремонт у Ладижинській міській лікарні.