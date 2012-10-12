Вінничанам замість квасу продавали хімічну бовтанку
Виявили антимонопольники
Вінницьке обласне відділення АМКУ провело розслідуваних справи щодо недобросовісної конкуренції ТОВ «Д.І.М» .
Як повідомив на прес-конференції голова Вінницького обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України Володимир Слободянюк, у крамницях нашої області було виявлено безалкогольний напій під назвою «Хлібний квас», виготовлений товариством з обмеженою відповідальністю «Д.І.М» (м. Чернівці).
Згідно з вимогами українського законодавства, якщо в складових продукту немає продуктів бродіння, то використовувати термін «хлібний квас» у назві напою підприємство не має права. А згаданий продукт, як встановили фахівці, виготовлений на основі ароматичної суміші.
Відтак, територіальне відділення АМК оштрафувало ТОВ «Д.І.М» на 8 тис. гривень за недобросовісну конкуренцію у вигляді поширення інформації що вводить в оману.
Відповідач визнав і припинив порушення та зобов’язався сплатити штраф до державного бюджету