Хірургічний корпус Пироговки ще «на лікарняному»

Найвідоміший довгобуд Вінниччини – хірургічний корпус Вінницької обласної лікарні ім.М.Пирогова цього року не запрацює, хоча будівельно-монтажні роботи вже завершені.

Як повідомив на прес-конференції голова Вінницької ОДА Микола Джига, планується закупити обладнання для цього державного об’єкту без посередника.

- Будівельно-монтажні роботи в хірургічному корпусі лікарні ім. М.Пирогова вже завершені. Це дійсно показовий об’єкт, де при будівництві використовувались новітні енергозберігаючі технології, зокрема поставлено 10-см шар мінеральної вати. Проте на часі закупівля обладнання на 20 мільйонів гривень, але держава планує вийти на безпосередньо виробників обладнання, аби уникнути посередників.