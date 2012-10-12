Водій погорів на спробі дати хабара даішнику

Вчора, 11 жовтня, під час нагляду за дорожнім рухом у м. Гайсин на перехресті вулиць Енгельса та Гагаріна за порушення правил проїзду пішохідного переходу було зупинено автомобіль ВАЗ-2109 під керуванням 32-річного мешканця с. Кучугурів, який під час складання адміністративного протоколу намагався дати інспектору ДАІ хабара в сумі 500 гривень.

Як повідомила прес-служба ДАІ УМВС у Вінницькій області, за даним фактом матеріали направлено до прокуратури Гайсинського району.