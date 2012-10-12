Директори шкіл не можуть жити без Богословської?

Агітувати вінничан за партію влади на Вінниччину приїздила член депутатської фракції ПР у Верховній Раді Інна Богословська .

Як повідомив офіційний сайт Вінницької обласної організації ПР, «перебуваючи на Козятинщині … Інна Богословська відвідала загальноосвітній навчально-виховний комплекс школу інтернат-гімназію. Поспілкуватись з яскравим українським політиком зібрались вчительський колектив навчального закладу та директори сільських шкіл Козятинщини».

У Літині ж, повідомляє партійний сайт, «на зустріч із депутатом Верховної Ради до районного будинку культури прийшли представники первинних осередків та актив районної організації ПР, а також освітяни, медики, працівники культури та чимало небайдужих громадян».

Очевидно, директори шкіл та медики згаданих районів дуже хотіли почути від представника партії влади щось обнадійливе. Або ж усі вони фани Інни Германівни.