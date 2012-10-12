Вінницьких хокеїстів запросили до Східно-Європейської ліги

Не секрет, що вінницька команда «Олімпія-Колос-Секвоя» давно переросла рівень чемпіонату України з хокею на траві, де легко переграє усіх своїх опонентів, причому переважно з великим рахунком. Росіяни запрошують вінничан у свій відкритий чемпіонат, але знайти фінансування на участь в цьому турнірі не вдається.

Проте на часі новий проект – Східно-Європейська хокейна ліга. Планується, що там гратимуть 7 російських команд, 1–2 білоруські і по одній – з Вінниці та Баку (Азербайджан).

– На цей проект знайти фінансування буде значно легше. До того ж новий турнір має викликати цікавість у вінницького уболівальника. Якщо до міста над Бугом, приміром приїжджатимуть команди Санкт-Петербурга та Москви, це має зацікавити велику кількість глядачів, – сказав головний тренер «ОКС» Павло Мазур.

З цією думкою погодився і президент обласної федерації хокею на траві Володимир Барцьось. Він вважає, що саме регулярні міжнародні матчі у Вінниці можуть привабити глядача, адже, на жаль, внутрішній чемпіонат наразі проходить без особливої інтриги.