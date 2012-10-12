Вантажник через падіння на роботі побив голову
16:02, 12 жовтня 2012Вінниця
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Звалився з триметрової висоти
12 жовтня о 06:15 на пункт зв’язку самостійної державної пожежно-рятувальної частини №9 міста Хмільник надійшло повідомлення про те, що до приймального відділення місцевої лікарні був доставлений 42-річний житель села Куманівці з діагнозом «закрита черепно-мозкова травма, струс головного мозку, гематома в ділянці лівого ока».
Про це повідомила прес-служба ТУ МНС у Вінницькій області.
Чоловік працює вантажником, та під час роботи впав з висоти близько трьох метрів.
На даний час потерпілого обстежують лікарі для встановлення остаточного діагонозу.
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