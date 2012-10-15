"УДАР" зняв свого кандидата на користь Катеринчука

Вчора партія "УДАР Віталія Кличка" оприлюднила заяву про зняття частини кандидатів у мажоритарних округах на користь колег по опозиції заради перемоги над кандидатами - висуванцями влади Таким чином, Олег Побережний з округу №13 знімає свою кандидатуру на користь Миколи Катеринчука, Олег Легеза з округу №15 на користь Катерини Коваль, а Федір Кравець з округу №17 на користь Григорія Заболотного. Також у партії закликають демократів зробити такий же крок на користь кандидатів "УДАРу" в частині інших округів.

Ось що про це говориться у заяв парті: "Партія «УДАР» заради перемоги, формування демократичної більшості у парламенті нового скликання та відсторонення від влади Партії регіонів, провівши переговори щодо ситуації в одномандатних округах з ВО «Батьківщина», заявляє:

1. Для того, щоб в мажоритарних округах на виборах до Верховної Ради не перемогли представники влади, «УДАР» і ВО «Батьківщина» повинні зробити все від них залежне.

2. ВО «Батьківщина» пристала на позицію партії «УДАР» щодо визначення єдиних кандидатів у мажоритарних округах за підсумками незалежних соціологічних досліджень і оцінки рівня підтримки кандидатів громадянами, а також їхніх перспектив об'єднати голоси виборців і перемогти представників Партії регіонів та її сателітів.

3. Усвідомлюючи свою відповідальність перед українським народом та своїми виборцями, від партії «УДАР» на користь кандидатів від «Батьківщини» свої кандидатури знімають 26 висуванців.

Ми розраховуємо на те, що ВО «Батьківщина», виходячи з тих самих міркувань, відкличе своїх кандидатів з 22 округів.

Ми виходимо з того, що єдиним критерієм вибору кандидатів є забезпечення результату – недопущення перемоги Партії регіонів – а не особисті амбіції політиків чи політичних сил.

4. Шестеро кандидатів від «УДАРу» знімаються на підтримку опозиційно налаштованих самовисуванців. Ми розраховуємо, що цих самовисуванців ми підтримаємо спільно з «Батьківщиною».

5. В округах, де перемога представників влади не є імовірною, або де зняття кандидатури від «УДАРу» чи «Батьківщини» не змінює ситуації на окрузі, ми виходимо з принципу політичної конкуренції і закликаємо виборців підтримати демократичну силу, чия позиція їм ближча.

Партія «УДАР» не примушувала своїх кандидатів зняти кандидатури. Абсолютна більшість з них зробили свідомий вибір. На з’їзді ми забезпечили відповідну правову процедуру.

Ми очікуємо симетричних кроків ВО «Батьківщина», виходячи з результатів переговорів і підтримки кандидатів на виборчих округах".