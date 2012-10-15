17-річний водій загинув сам і вбив іншого

У Могилів-Подільському районі десятикласник не впорався з керуванням іномарки та скоїв зіткнення з «ВАЗом». Водії обох автомобілів загинули на місці пригоди.

Про це повідомляє СЗГ УМВС України у Вінницькій області.

12 жовтня о 21 год в м. Могилів-Подільський внаслідок зіткнення двох автомобілів загинули їхні водії. За кермом однієї з автівок знаходився 17-річний школяр, який без дозволу батька взяв його іномарку «Hyundai Sonata» покататися. Хлопець не впорався з керуванням автомобіля та виїхав на смугу зустрічного руху, де допустив зіткнення з автомобілем «ВАЗ 21011». Від потужного удару обидва водії загинули на місці пригоди. За кермом «ВАЗу» знаходився 54-річний вінничанин.

За фактом ДТП слідчим відділом обласної міліції порушена кримінальна справа за ч.2 ст. 286 КК України «Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами». Проводиться розслідування.