На довірену особу Віктора Жеребнюка напали вночі

Увечері 12 жовтня 2012, в місті Бар невідомі особи напад на Галину Шевчук, керівника Барського районного штабу та довірена особа кандидата в народні депутати по округу № 14 Віктора Жеребнюка.

Як повідомляє Полеміка з ппосиланням на прес-службу Віктора Жеребнюка, Шевчук поверталася додому з Жмеринського окружної комісії. Близько 21.00 на неї напали двоє чоловіків. Спочатку вони почали погрожувати їй як довіреній особі кандидата, а потім застосували фізичну силу і завдали важкі травми. Зараз Галина Шевчук знаходиться під наглядом лікарів.

Виборчий штаб Віктора Жеребнюка закликає правоохоронні органи негайно розслідувати інцидент.

- Я не сумніваюся, що такий злочин скоєно з метою тиску на мене та мою команду, - заявив кандидат у депутати Віктор Жеребнюк. - За останні кілька тижнів я отримую наполегливі "пропозиції" з боку невідомих знятися з виборів. Спочатку пропонували гроші, потім пішли погрози. Це абсолютно даремно, тому що я йду до кінця і кандидатуру свою знімати не збираюся ні за яких обставин. Але міліція повинна негайно втрутитися, щоб захистити життя і здоров'я безневинних громадян.

Штаб Віктора Жеребнюка стурбований кількістю правопорушень, пов'язаних з виборами, в окрузі № 14.

Так, 6 жовтня 2012 порушено кримінальну справу щодо тиску та погроз на адресу іншого кандидата-самовисуванця Олексія Погодіна. Інцидент стався 2 жовтня в селі Кожухів Літинського району, і загрози надійшли з боку довірених осіб колишнього Голови Верховного Суду України, кандидата-самовисуванця Василя Онопенка.

Як заявив Олексій Погодін на прес-конференції в "Інтерфакс-Україна", йому погрожували тюремним ув'язненням, якщо він не зніме свою кандидатуру в найближчі дні.

Довідка:

Округ № 14 охоплює Барський, Літинський, Жмеринський, Тиврівський райони та місто Жмеринку Вінницької області.

Згідно з соціологічними опитуваннями, в ході передвиборної кампанії в окрузі № 14 з великим відривом лідирує Віктор Жеребнюк, кандидат-самовисуванець, голова Деснянської райдержадміністрації, у минулому - тричі обраний мер міста Жмеринка. Його основними конкурентами в окрузі є колишній Голова Верховного Суду України Василь Онопенко і кандидат від Об'єднаної опозиції Іван Мельничук.