Студенти у вузах продавали наркотики

Працівники відділу по боротьбі з незаконним обігом наркотиків затримали двох молодиків, які в місті Вінниці розповсюджували амфетамін. Клієнтами наркоторговців були переважно студенти навчальних закладів та відвідувачі нічних розважальних закладів.

Про це повідомляє СЗГ УМВС України у Вінницькій області.

Днями працівники міліції затримали двох 18-річних студентів, які розповсюджували серед молоді психотропну речовину – амфетамін. Купців молодики знаходили серед студентів навчальних закладів та відвідувачів нічних розважальних закладів міста Вінниці.

Торговців наркотичною речовиною оперативники затримали під час збуту ними 2 г пакетика порошкоподібної речовини білого кольору, яка за висновком досліджень спеціалістів з науково-дослідного експертно-криміналістичного центру є амфетаміном.

- Під час поверхневого огляду у затриманих студентів працівники міліції вилучили 22 пакетики з подібною речовиною, на загальну суму майже 7 тисяч гривень, - розповів заступник начальника відділу по боротьбі з незаконним обігом наркотиків обласного управління міліції Кирил Доценко, - виготовляли вони наркотичний засіб власноруч в домашніх умовах. Складові інгредієнти надходили до них з різних міст держави, які вони їх замовляли через мережу Інтернет.

За даним фактом порушена кримінальна справа за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст. 307 КК України (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання з метою збуту, а також незаконний збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів). Хлопцям загрожує до 8 років позбавлення волі.

Зараз правоохоронці встановлюють осіб, які постачали сировину для виготовлення синтетичного наркотика, та коло постійних купців психотропної речовини.

З початку року на території Вінницької області працівники ВБНОН викрили 1130 наркозлочинів, вилучили з незаконного обігу 314,663 кг наркотичних засобів та психотропних речовин, виявили 392 факти їх незаконного збуту.

За скоєння наркозлочинів до кримінальної відповідальності притягнуто 736 осіб, з них 156 - заарештовані. За фактами схиляння до вживання наркотиків порушено 37 кримінальних справ, за порушення обігу підконтрольних речовин – 19. Із незаконного обігу вилучено 73 кг прекурсорів та 2128 доз підконтрольних лікарських засобів.

На території області викриті 6 міжнародних каналів нелегального ввезення на територію області наркотичних засобів та психотропних речовин, виявлені 94 наркопритони.