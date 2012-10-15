Еко-активістів Вінниці запрошують об‘єднатися
Проект "Бери і роби"
Книгарня «Є» та вінницький осередок Всеукраїнської екологічної ліги запрошують на презентацію проекту «Бери і роби».
Зустріч відбудеться в понеділок, 15 жовтня о 18:00.
Доповідачі Людмила Сломінська та Анна Шишківська розкажуть про екосоціальну кампанію практичних дій «Бери і роби», що передбачає втілення актуальних і фантазійних екологічних проектів із залученням однодумців.
Також буде презентовано результати участі вінницьких активістів у практичному еколого-соціального форумі «Енергія змін».
На форумі вони навчались реалізовувати практичні екосоціальні проекти корисні для громади та майбутніх поколінь.
У книгарні збереться молодь, яка зацікавлена в практичних діях задля відновлення гармонії з довкіллям.