Еко-активістів Вінниці запрошують об‘єднатися

Книгарня «Є» та вінницький осередок Всеукраїнської екологічної ліги запрошують на презентацію проекту «Бери і роби».

Зустріч відбудеться в понеділок, 15 жовтня о 18:00.

Доповідачі Людмила Сломінська та Анна Шишківська розкажуть про екосоціальну кампанію практичних дій «Бери і роби», що передбачає втілення актуальних і фантазійних екологічних проектів із залученням однодумців.

Також буде презентовано результати участі вінницьких активістів у практичному еколого-соціального форумі «Енергія змін».

На форумі вони навчались реалізовувати практичні екосоціальні проекти корисні для громади та майбутніх поколінь.

У книгарні збереться молодь, яка зацікавлена в практичних діях задля відновлення гармонії з довкіллям.