Фонтан працюватиме до 26 жовтня

Вінничани та гості міста ще матимуть нагоду помилуватися фонтаном «Рошен». Якщо торік, через погодні умови, єдиний в Україні водоплаваючий фонтан опустили на зиму під воду ще 15 жовтня, то цього року фонтан працюватиме як мінімум до 26 жовтня.

- Далі – все залежатиме від погодних умов, — каже керівник прес-центру благодійного фонду Петра Порошенка Владислава Дмитришина. - 26 жовтня на фонтані городян чекає урочиста програма, формат якої поки що уточнюється. Але після свята, якщо погода дозволить, фонтан ще працюватиме.

Нагадаємо, торік на закриття сезону роботи фонтану “Рошен” зібралось більше 20 тисяч людей.