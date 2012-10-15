Вінницькі художники оформлять залу міської думи

Вінницька мерія запропонувала художникам Вінниці взяти участь в оформленні Білої Зали, в якій на початку ХХ століття засідали депутати міської думи. Таку ідею озвучив заступник вінницького міського голови Сергій Чорнолуцький.

За його словами,

- При міськвиконкомі буде створено робочу групу, до якої увійдуть художники, історики, музейні працівники, представники мерії, - сказав Чорнолуцький. - На засіданні робочої групи планують обговорити пропозиції митців щодо оформлення Білої Зали міської думи, яку у вересні за рішенням Кабміну передали з державної власності у власність місцевої громади. Нагадаю, будівля міської думи на Соборній, 67, є пам'яткою архітектури. Споруджена вона у 1911 році. Це одне з «дітищ» вінницького архітектора Григорія Артинова.