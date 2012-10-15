Податківці Вінниччини стали волейболістами

З 8-го по 12-те жовтня на узбережжі Чорномор’я, в Алушті, на базі Олімпійського учбово-спортивного центру «Спартак» проходила ІІІ Всеукраїнська Спартакіада органів ДПС України. Загалом до АР Крим приїхало 28 команд податківців. Змагання проводилися під егідою ДПС України, а також за підтримки Всеукраїнської профспілки працівників органів ДПС України. Учасники мірялися силою у 5 видах спорту: міні-футбол, волейбол, кульова стрільба, настільний теніс та гирьовий спорт.

Голова ДПС у області Ірина Зленко, відряджаючи спортивну команду відомства до Криму, зауважила: «Для мене, особисто, активний відпочинок – найкращий спосіб відновити сили перед відповідальною роботою. Тому я суцільно підтримую прагнення моїх колег до самовдосконалення та розвитку у спорті. Це лише укріплює вольові якості та дисципліну, які є наріжним каменем і у професії податківця. Ми націлені на перемогу і в таких важливих заходах, і у щоденній праці!»

Податківці-волейболісти Вінниччини викликали занепокоєння у суперників та захоплення у вболівальників. Зі слів спортсменів, сильнішими, швидшими та вправнішими у багатьох позиціях, зокрема, допомогли настанови керівництва та нове якісне спортивне обмундирування.

«Ми два роки поспіль заслужено отримували перше місце на цих змаганнях, тож «бронза» нас дещо засмутила, але в усьому можна знайти позитив. Ми обов’язково проаналізуємо свої, хоч незначні, але прорахунки, і ще не раз покажемо вищий клас!» – поділився враженнями капітан волейбольної команди Сергій Кісь.

Як повідомляє прес-служба ДПІ у Вінницькій області, учасники збірної команди органів ДПС Вінниччини зайняли 3-тє місце з волейболу, 21-ше місце з міні-футболу, 13-те місце з кульової стрільби із пістолету, 12-те місце з настільного тенісу та 8-ме місце з гирьового спорту і в результаті – потрапили в «десятку» у загальнокомандному заліку.

Залишається лише побажати вінницьким податківцям нових спортивних перемог та лідерства у всеукраїнському рейтингу надходжень до державної скарбниці.