Податківці Вінниччини стали волейболістами

11:13, 15 жовтня 2012
Вінниця
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Вийшли у лідери на ІІІ Всеукраїнській Спартакіаді

З 8-го по 12-те жовтня  на узбережжі Чорномор’я, в Алушті, на базі Олімпійського учбово-спортивного центру «Спартак» проходила ІІІ Всеукраїнська Спартакіада органів ДПС України.  Загалом до АР Крим приїхало 28 команд податківців. Змагання проводилися під егідою ДПС України, а також за підтримки Всеукраїнської профспілки працівників органів ДПС України. Учасники мірялися силою у  5 видах спорту:  міні-футбол, волейбол, кульова стрільба, настільний теніс та гирьовий спорт.

Голова ДПС у області Ірина Зленко, відряджаючи спортивну команду відомства до Криму, зауважила: «Для мене, особисто, активний відпочинок – найкращий спосіб відновити сили перед відповідальною роботою. Тому я суцільно підтримую прагнення моїх колег до самовдосконалення та розвитку у спорті. Це лише укріплює вольові якості та дисципліну, які є наріжним каменем і у професії податківця. Ми націлені на перемогу і в таких важливих заходах, і у щоденній праці!»

Податківці-волейболісти Вінниччини викликали занепокоєння у суперників та захоплення у вболівальників. Зі слів спортсменів, сильнішими, швидшими та вправнішими у багатьох позиціях, зокрема, допомогли настанови керівництва та нове якісне спортивне обмундирування.

«Ми два роки поспіль заслужено отримували перше місце на цих змаганнях, тож «бронза» нас дещо засмутила, але в усьому можна знайти позитив. Ми обов’язково проаналізуємо свої, хоч незначні, але прорахунки, і ще не раз покажемо вищий клас!» – поділився враженнями капітан волейбольної  команди Сергій Кісь.

Як повідомляє прес-служба ДПІ у Вінницькій області, учасники збірної команди органів ДПС  Вінниччини зайняли 3-тє місце з волейболу, 21-ше  місце з міні-футболу, 13-те місце з кульової стрільби із пістолету, 12-те  місце з настільного тенісу та 8-ме  місце з  гирьового спорту і в результаті –  потрапили в «десятку» у загальнокомандному заліку.

Залишається лише побажати вінницьким  податківцям нових спортивних перемог та лідерства у всеукраїнському рейтингу надходжень до  державної скарбниці.

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