Дворічна дитина напилась таблеток

12 жовтня о 15:40 на пункт зв’язку державної пожежно-рятувальної частини №2 надійшло повідомлення про те, що до приймального відділення доставлено дворічну дівчинку з діагнозом «медикаментозне отруєння».

Про це повідомляє ТУ МНС у Вінницькій області.

Як стало відомо, через недогляд дитина знайшла медикаменти та вжила їх. Каретою швидкої медичної допомоги маленьку доставили до дитячої обласної лікарні. На даний час постраждала знаходиться в реанімаційному відділенні. Лікарі кваліфікують її стан, як середньої важкості.



Рятувальники звертаються до громадян більш пильно наглядати за власними дітьми.



