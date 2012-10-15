Перед холодами пожежники ходять по домівках

З початку року в Україні сталося близько 57 тисяч пожеж, і основною причиною їх виникнення є — необережне поводження з вогнем (65% від загальної кількості).

Про це повідомляє прес-служба управління Держтехногенбезпеки у Вінницькій області.

Сюди входять і паління в ліжку, і дитячі пустощі з вогнем, і випалювання сміття, що переростає у неконтрольоване горіння, які трапляються в більшості випадків у житловому секторі.

Щоб покращити стан пожежної безпеки та вберегти людей від загибелі, Управлінням Держтехногенбезпеки проводяться відпрацювання населених пунктів.

Цього місяця такі заходи відбувалися в Чечельнику.

- У даному районі кількість пожеж збільшилася в два рази у порівнянні з минулим роком, на яких загинуло 4 людини., - зазначив начальник управління Ігор Рихліцький. - Загалом під час відпрацювання проведено обстеження протипожежного стану 3593 житлових будинків та здійснено проведення масово-роз’яснювальної роботи серед населення шляхом розповсюдження листівок та проведення бесід з громадянами на протипожежну тематику.

В першу чергу увага приділялась громадянам так званої «групи ризику» - одиноким громадянам похилого віку, багатодітним сім’ям, особам що зловживають спиртними напоями.

Під час перевірок помешкань громадян було виявлено 756 фактів порушень експлуатації приладів опалення, 586 порушень монтажу та експлуатації електромережі.

Насторожує той факт, що багато господарів знають про недоліки своїх домівок, які в подальшому можуть привести до виникнення пожежі, але нічого не роблять задля їх усунення.