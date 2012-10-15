Через коротке замикання згоріла жінка

14 жовтня о 17:34 на пункт зв’язку державної пожежно-рятувальної частини №23 смт Муровані Курилівці надійшло повідомлення про пожежу у житловому будинку в селі Наддністрянське.

Про це повідомляє ТУ МНС у Вінницькій області.

Прибувши на місце події рятувальники з’ясували, що пожежа виникла у кімнаті житлового будинку. Під час пожежі загинула 64-річна власниця домоволодіння. Причиною пожежі стало коротке замкнення.



