Росіяни знову привезли "Лебедине озеро" у Вінницю

Класичну історію на безсмертну музику Петра Ілліча Чайковського покажуть на сцені Вінницького академічного музично-драматичного театру 15 жовтня зірки санкт-петербурзького балету. Саме цього року виповнюється 135-років з дня першої сценічної постановки балету «Лебедине озеро», повідомляє http://lorna-l.livejournal.com.

Уславлений сюжет за мотивами старовинної німецької легенди знову оживає на підмостках: прекрасну принцесу Одетту злий чаклун перетворює на білого лебедя, в неї закохується принц, але дочка злого чарівника Оділлія зваблює його. «Лебедине озеро» оповідає про боротьбу за кохання та щастя проти темних сил, про любов як вищий прояв людяності. Геніальна музика Чайковського, знамениті «32 фуете» та «Танець маленьких лебедів» - все це побачать та почують вінничани.

З історії цього твору відомо, що прем'єра першого балету Чайковського була визнана невдалою, але в 1895 році саме в Маріїнському театрі поставили успішну версію «Лебединого озера», яка згодом і стала класичною. На сьогоднішній день з усіх існуючих редакцій балету навряд чи знайдуться хоча б дві, що мають повністю однакові театральні партитури. Але є і константа: партію Одетти може виконувати лише прима-балерина, що має пластичні лінії та здатна втілити романтично-піднесений образ.



Історія балетної трупи Маріїнського театру сходить до XVIII століття. Пізніше тут працював знаменитий балетмейстер Маріус Петіпа, сяяли балерини М. Кшесинська та О. Спесивцева. Russian Classic Grand Ballet – це антрепризний театр. У його постановках можна побачити світових зірок, які уже відбулися, так і тих, хто робить свої перші професійні балетні кроки. «Російський Класичний Гранд Балет» з успіхом гастролює країнами ближнього та далекого зарубіжжя. Всеукраїнський тур петербурзьких балерин і балерунів зробить зупинку у Вінниці, що стане справжньою подією осені для цінителів класичного мистецтва.



«Лебедине озеро» - давно визнано ліричною вершиною класичного російського балету, ця історія, втілена артистами на пуантах ось вже більше ста років захоплює глядачів. Краса рухів, пластика, досконалість тіла, яскраві та оригінальні костюми - навіть той, хто не вважає себе балетоманом, навряд чи залишиться байдужим.

Початок балету о 19.00. Вартість квитків: 100-350 гривень. Телефон для довідок: 67-09-07.