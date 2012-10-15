Грип у Вінниці очікують через 2 тижні

Наприкінці жовтня - у листопаді в Україні очікують першу хвилю епідемії грипу. Прогнозують у Міністерстві охорони здоров'я України.

Цього року на території України циркулюватимуть нові штами вірусу грипу типу А і В: штам А/California/7/2009 (N1H1), штам А/Victoria/361/2011 (H3N2), штам В/Wisconsin.

Щодо Вінниччини, то в нашій області зростання захворюваності на гострі респіраторні інфекції не зафіксовано. Рівень захворюваності відповідає сезонним показникам. Про це повідомила головний державний санітарний лікар Вінницької області Валентина Зайцева.

- Зустріти грип ми готові: всі інфекційні стаціонари перевірені, необхідіний запаз медикаментів є, лабараторія готова, - сказала Зайцева.