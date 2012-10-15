Молокопереробники обманюють людей

Робоча група, створена при вінницькій облдержадміністрації, за розпорядженням першого заступника голови облдержадміністрації Івана Мовчана, почала перевіряти молокопереробні підприємства Вінниччини на предмет дотримання ними постанови Кабміну про мінімальну закупівельну ціну на молоко, повідомляє радіо "Місто на Бугом".

Такі перевірки триватимуть два тижні. Сьогодні в області працює 18 молокопереробних підприємств, однак не всі з них розрахувалися з населенням, у якого закуповували молоко. Порушення молокопереробними підприємствами чинного законодавства про закупівлю та переробку молокопродуктів можуть призвести до зупинки виробництва.

- Фіксуємо випадки обману людей, які здають молоко від приватного сектору, - говорить голова вінницької облдержадміністрації Микола Джига. - Прийнято постанову, за яякої молоко першогогатунку має коштвати 2.40, а молоко другого гатунку - 2.20. Вересень і жовтень люди мають отримувати розрахунок вже по цій ціні. І ці кошти мають видаватися по відомості. На жаль, у 90% кошти видаються без обрахувань.