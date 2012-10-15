Ремонтують вулиці у співфінасуванні з місцевими жителями

14 вулиць капітально відремонтовано цього року у Вінниці. Це, зокрема, І-ий провулок Український, вулиці Смирнова, 50-річчя Перемоги, Белінського, Зої Космодем'янської, Винниченка, Стахурського, Гоголя, Червоноармійська, Толстого та Маліновського. Чому для ремонту було обрано саме ці вулиці радіо "Місто над Бугом" прокоментував директор департаменту комунального господарства та благоустрою міської ради Ігор Корольчук.

- На ремонт І-го пр. Українського та вулиці Смирнова з бюджету пішло 477 тисяч гривень, - говорить Корольчук. - На 50-річчя Перемоги до ринку "Світанок" проводили розширення для збільшення пропускної здатності та розвантаження перехрестя. А от з‘єднувалий проїзд по вул. Белінського до Кобилянської зробили на прохання і на умовах співфінансування з місцевими мешканцями. Нам роботи обійшлися у 86 тисяч гривень. Доля міського бюджету склала 46 тисяч гривень.

Інші вулиці відремонтовані разом з тротурами. І були вибрані як першочергвоі вулиці загального користування після проведення ремонтів на основних вулицях, де пересувається загальноміський транспорт.