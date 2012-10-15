Здешевлення цукру стане самогубством

Подальше здешевлення вартості цукру стане самогубством для цукрової галузі, яка сьогодні є збитковою. Про це заявив голова вінницької облдержадміністрації Микола Джига під час прес-конференції.

На думку губернатора, ціна на цукор повинна стабілізуватися. Сьогодні 1 кілограм цукру в середньому в області коштує 5 гривень 20 копійок.

- Далі здешевлювати цукор неможливо, - каже губернатор Микола Джига. - Ні одна цукроварня не витримає менше 5.20 грн. Сьогодні всі заводи прцюють у збиток - вже зафіксована цифра - 30 мільйонів гривень. Буряк йде з поілв, його достатньо, Хоча урожайність цього року нижча ніж минулого. Але 12 заводів на Вінниччині працюють потужно і будуть мати роботу ще кілька місяців. Сьогодні всі заводи працюють без збоїв, я особисто відвідав Моївський і Томашпільський цукрові заводи. На сьогодні один із найпотужніших цукрозаводів в області — це Моївський, який знаходиться у Чернівецькому районі.