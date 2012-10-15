Стадіону у парку дадуть світло

Хокейно-легкоатлетичний стадіон у вінницькому Центральному парку культури і відпочинку є однією з найголовніших баз олімпійської підготовки в Україні. Він має сучасні бігові доріжки, а нещодавно тут було замінено застаріле покриття хокейної арени. Проте у стадіону є суттєва вада – відсутність освітлення, через що матчі доводиться проводити у незручний для уболівальника робочий час.

Незабаром цей недолік буде усунутий, повідомив віце-президент Федерації хокею на траві України Федір Новік.

– Цю проблему я обговорював у Києві під час зустрічі з головою НОК України Сергієм Бубкою і керівниками Міжнародної і Європейської федерацій з хокею на траві, – сказав Федір Новік. – Було вирішено, що навесні на нашому стадіоні безкоштовно встановлять освітлення. За рахунок фінансування Міжнародної і Європейської федерацій. Такий подарунок отримують міста, де власним коштом поміняли покриття хокейної арени.