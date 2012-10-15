За жарт із замінуванням школи сів у тюрму

П’ять років обмеження волі та матеріальне відшкодування збитків спецслужбам, які прибули на виклик про замінування вінницької школи №10. Такий вирок оголосив Ленінський районний суд 35-річному вінничанину, який задля власної втіхи зателефонував до міліції та повідомив про закладення вибухівки у навчальному закладі.

Про це повідомляє прес-служба УМВС України у Вінницькій області.

17 лютого о 22. 10 на телефонну лінію «102» зателефонував невідомий чоловік і повідомив про те, що загально-освітня школа № 10 міста Вінниці замінована і незабаром станеться вибух. На місце надзвичайної події негайно прибули працівники рятувальних служб та міліція.

Під час обстеження школи та прилеглої території будь-яких вибухових пристроїв чи небезпечних предметів правоохоронці не виявили, а особу "мінера" за кілька годин встановили та затримали. Ним виявився 35-річний вінничанин, який раніше притягувався до кримінальної відповідальності.

Чоловік пояснив, що знаходився напідпитку, і у такий спосіб вирішив розважитись. Нічого кращого він не вигадав, як з власного мобільного зателефонувати до міліції та повідомити про замінування школи.

У суді «мінер» свою вину визнав повністю та зобов’язався відшкодувати завдані збитки МНС, швидкій медичні допомозі та міліції. Суд визнав «жартівника» винним у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 259 КК України (Завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об’єктів власності) та призначив покарання у вигляді п’яти років обмеження волі з іспитовим строком три роки.